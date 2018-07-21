Капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты - СМИ

По ее словам, капитан сказал им, что “не нужно утруждаться и надевать спасательные жилеты — они вам не понадобятся”, поэтому никто из членов ее семьи не сделал этого. Коулмэн выразила уверенность в том, что погибших было бы гораздо меньше, если бы пассажиры не последовали его совету, так как в критический момент люди просто не успели надеть жилеты.

“У меня очень тяжело на сердце. Из 11 человек только двое из нас выжили — я и мой племянник, — поделилась Коулмэн. — Я потеряла всех своих детей”.

Прогулочная лодка-амфибия затонула на озере Тейбл-Рок в четверг вечером из-за бури. Скорость порывов ветра достигала 26 м/с, а волны переливались через низкие борта судна. В результате трагедии погибли 17 из более чем 30 человек, находившихся на борту.

Расследованием трагедии занимаются эксперты Национального управления безопасности на транспорте, Береговая охрана США и полиция штата Миссури. Как сообщила телекомпания CNN, на судне ранее были выявлены неполадки с двигателем.