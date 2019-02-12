Капітан "Олімпіакоса" травмувався перед поєдинком з "Динамо"

На 75-й хвилині капітан колективу Константінос Фортуніс поступився місцем на полі Ахмеду Хассану після удару по щиколотці.

Офіційний сайт клубу повідомляє, що ступінь серйозності травми визначить МРТ і поглиблене медичне обстеження.

Однак ресурс “Sport24.gr” зазначає, що футболіст навряд чи візьме участь в грі 14 лютого із київським “Динамо”, а також в дербі 17-го лютого з “АЕКом”.

Додамо, що 26-річний Фортуніс провів в даному сезоні 30 матчів, забивши 12 голів при 10 результативних пасах.

Нагадаємо, що “Олімпіакос” зазнав розгромної поразки від “ПАОКу”.