Капитан "Олимпиакоса" травмировался перед поединком с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В матче 20-го тура чемпионата Греции капитан “Олимпиакосу” не сумел доиграть встречу, сообщает УНН со ссылкой на Sport24.gr.
На 75-й минуте капитан коллектива Константинос Фортунис уступил место на поле Ахмеду Хассану после удара по лодыжке.
Официальный сайт клуба сообщает, что степень серьезности травмы определит МРТ и углубленное медицинское обследование.
Однако ресурс “Sport24.gr” отмечает, что футболист вряд ли примет участие в игре 14 февраля с киевским “Динамо”, а также в дерби 17-го февраля с “АЕКом”.
Добавим, что 26-летний Фортунис провел в данном сезоне 30 матчей, забив 12 голов при 10 результативных пасах.
Напомним, что “Олимпиакос” потерпел разгромное поражение от “ПАОКа”.