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Капітан молодіжної збірної України з футболу змінив громадянство

Капітан молодіжної збірної України з футболу змінив громадянство

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. ФІФА задовольнив клопотання капітана молодіжної збірної України Беки Вачіберадзе про отримання грузинського футбольного громадянства, повідомляє УНН з посиланням на сайт Спорт-експресс.

“Я давно прийняв рішення виступати за збірну Грузії. Інша справа, що хотів зробити це після закінчення відбіркових ігор за українську молодіжку, щоб не підводити тренера і команду”, — сказав півзахисник.

Також футболіст розповів про причини свого рішення.

“Шкода, що останнім часом в українському футболі з’явилося багато політики, ставлення до мене змінилося, і я це відчув. Не буду бідкатися або робити вигляд, ніби нічого не помічаю. Прийняв усе, як є. Думаю, що мене немає в чому дорікнути. Я завжди повністю віддавався на футбольному полі, і головним для мене завжди залишався результат команди. Упевнений, що люди мене зрозуміють”, — заявив Вачіберадзе.

Відзначимо, що останні чотири місяці гравець підтримував форму з грузинським “Локомотивом”.

Зауважимо, що Вачіберадзе провів один матч за молодіжну збірну України на початку відбору до ЧЄ-2019.

Додамо також, на рахунку 21-річного спортсмена 12 матчів у складі молодіжних збірних України, в яких він забив 2 голи.

Українські Національні Новини

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Спорт

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