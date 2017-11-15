Капітан молодіжної збірної України з футболу змінив громадянство

“Я давно прийняв рішення виступати за збірну Грузії. Інша справа, що хотів зробити це після закінчення відбіркових ігор за українську молодіжку, щоб не підводити тренера і команду”, — сказав півзахисник.

Також футболіст розповів про причини свого рішення.

“Шкода, що останнім часом в українському футболі з’явилося багато політики, ставлення до мене змінилося, і я це відчув. Не буду бідкатися або робити вигляд, ніби нічого не помічаю. Прийняв усе, як є. Думаю, що мене немає в чому дорікнути. Я завжди повністю віддавався на футбольному полі, і головним для мене завжди залишався результат команди. Упевнений, що люди мене зрозуміють”, — заявив Вачіберадзе.

Відзначимо, що останні чотири місяці гравець підтримував форму з грузинським “Локомотивом”.

Зауважимо, що Вачіберадзе провів один матч за молодіжну збірну України на початку відбору до ЧЄ-2019.

Додамо також, на рахунку 21-річного спортсмена 12 матчів у складі молодіжних збірних України, в яких він забив 2 голи.