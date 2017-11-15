Капитан молодежной сборной Украины по футболу сменил гражданство

“Я давно принял решение выступать за сборную Грузии. Другое дело, что хотел сделать это после окончания отборочных игр за украинскую молодежку, чтобы не подводить тренера и команду”, — сказал полузащитник.

Также футболист рассказал о причинах своего решения.

“Жаль, что в последнее время в украинском футболе появилось много политики, отношение ко мне изменилось, и я это почувствовал. Не буду жаловаться или делать вид, будто ничего не замечаю. Принял все как есть. Думаю, что меня не в чем упрекнуть. Я всегда полностью отдавался на футбольном поле, и главным для меня всегда оставался результат команды. Уверен, что люди меня поймут”, — заявил Вачиберадзе.

Отметим, что последние четыре месяца игрок поддерживал форму с грузинским “Локомотивом”.

Заметим, что Вачиберадзе провел один матч за молодежную сборную Украины в начале отбора к ЧЕ-2019.

Добавим также, на счету 21-летнего спортсмена 12 матчей в составе молодежных сборных Украины, в которых он забил 2 гола.