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Капитан молодежной сборной Украины по футболу сменил гражданство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. ФИФА удовлетворил ходатайство капитана молодежной сборной Украины Беки Вачиберадзе о получении грузинского футбольного гражданства, сообщает УНН со ссылкой на сайт Спорт-Экспресс.

“Я давно принял решение выступать за сборную Грузии. Другое дело, что хотел сделать это после окончания отборочных игр за украинскую молодежку, чтобы не подводить тренера и команду”, — сказал полузащитник.

Также футболист рассказал о причинах своего решения.

“Жаль, что в последнее время в украинском футболе появилось много политики, отношение ко мне изменилось, и я это почувствовал. Не буду жаловаться или делать вид, будто ничего не замечаю. Принял все как есть. Думаю, что меня не в чем упрекнуть. Я всегда полностью отдавался на футбольном поле, и главным для меня всегда оставался результат команды. Уверен, что люди меня поймут”, — заявил Вачиберадзе.

Отметим, что последние четыре месяца игрок поддерживал форму с грузинским “Локомотивом”.

Заметим, что Вачиберадзе провел один матч за молодежную сборную Украины в начале отбора к ЧЕ-2019.

Добавим также, на счету 21-летнего спортсмена 12 матчей в составе молодежных сборных Украины, в которых он забил 2 гола.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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