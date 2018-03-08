Капітан "Лаціо" не потрапив до заявки на матч із "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Тренер італійського "Лаціо" Сімоне Індзагі оголосив заявку клубу з 18 гравців, які сьогодні зможуть зіграти у першій грі 1/8 фіналу проти київського "Динамо", передає УНН з посиланням на сайт римлян.
До списку колективу з Риму потрапила більшість лідерів "орлів" за виключенням капітана Сенада Луліча, захисників Марушича і Луїса Феліпе.
До заявки увійшли:
Воротарі - Томас Стракоша, Гвідо Гуеррьєрі
Захисники - Душан Баста, Баштуш, Стефан де Врей, Джордан Лукаку, Габаррон Хіль Патрік, Стефан Раду, Воллас
Півзахисники - Лукас Лейва, Луїс Альберто, Сергей Мілінкович-Савич, Алессандро Мурджа, Марко Пароло,
Нападники - Феліпе Кайседо, Чіро Іммобіле, Луїш Нані, Феліпе Андерсон.
Зауважимо, що стартовий свисток зустрічі на стадіоні "Олімпіко" о 22:05 дасть словак Іван Кружляк.