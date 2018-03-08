Капітан "Лаціо" не потрапив до заявки на матч із "Динамо"

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Тренер італійського "Лаціо" Сімоне Індзагі оголосив заявку клубу з 18 гравців, які сьогодні зможуть зіграти у першій грі 1/8 фіналу проти київського "Динамо", передає УНН з посиланням на сайт римлян.

До списку колективу з Риму потрапила більшість лідерів "орлів" за виключенням капітана Сенада Луліча, захисників Марушича і Луїса Феліпе.

До заявки увійшли:

Воротарі - Томас Стракоша, Гвідо Гуеррьєрі

Захисники - Душан Баста, Баштуш, Стефан де Врей, Джордан Лукаку, Габаррон Хіль Патрік, Стефан Раду, Воллас

Півзахисники - Лукас Лейва, Луїс Альберто, Сергей Мілінкович-Савич, Алессандро Мурджа, Марко Пароло,

Нападники - Феліпе Кайседо, Чіро Іммобіле, Луїш Нані, Феліпе Андерсон.

Зауважимо, що стартовий свисток зустрічі на стадіоні "Олімпіко" о 22:05 дасть словак Іван Кружляк. 

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