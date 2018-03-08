Капитан "Лацио" не попал в заявку на матч с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Тренер итальянского "Лацио" Симоне Индзаги объявил заявку клуба из 18 игроков, которые сегодня смогут сыграть в первой игре 1/8 финала против киевского "Динамо", передает УНН со ссылкой на сайт римлян.
В список коллектива из Рима попала большинство лидеров "орлов" за исключением капитана Лулич, защитников Марушич и Луиса Фелипе.
В заявку вошли:
Вратари - Томас Стракоша, Гвидо Гуеррьери
Защитники - Душан Баста, Баштуш, Де Врей, Джордан Лукаку, Габаррон Хиль Патрик, Стефан Раду, Воллас
Полузащитники - Лукас, Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич, Алессандро Мурджа, Пароло,
Нападавшие - Фелипе Кайседо, Иммобиле, Луиш Нани, Фелипе Андерсон.
Заметим, что стартовый свисток встречи на стадионе "Олимпико" в 22:05 даст словак Иван Кружляк.