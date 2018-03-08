Капитан "Лацио" не попал в заявку на матч с "Динамо"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32087 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47306 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51441 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100491 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90468 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103446 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110451 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116959 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122398 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133785 просмотра

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Капитан "Лацио" не попал в заявку на матч с "Динамо"

Капитан "Лацио" не попал в заявку на матч с "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 12269 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Тренер итальянского "Лацио" Симоне Индзаги объявил заявку клуба из 18 игроков, которые сегодня смогут сыграть в первой игре 1/8 финала против киевского "Динамо", передает УНН со ссылкой на сайт римлян.

В список коллектива из Рима попала большинство лидеров "орлов" за исключением капитана Лулич, защитников Марушич и Луиса Фелипе.

В заявку вошли:

Вратари - Томас Стракоша, Гвидо Гуеррьери

Защитники - Душан Баста, Баштуш, Де Врей, Джордан Лукаку, Габаррон Хиль Патрик, Стефан Раду, Воллас

Полузащитники - Лукас, Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич, Алессандро Мурджа, Пароло,

Нападавшие - Фелипе Кайседо, Иммобиле, Луиш Нани, Фелипе Андерсон.

Заметим, что стартовый свисток встречи на стадионе "Олимпико" в 22:05 даст словак Иван Кружляк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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