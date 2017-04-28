Капітальний дорожній ремонт триватиме на Лівобережній площі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Лівобережній площі в столиці триває капітальний ремонт. Окрім того, упродовж 28-29 квітня верхній шар асфальтобетонного покриття влаштують на вулицях Міжнародній і Механізаторів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"На Лівобережній площі в Києві триває капітальний ремонт. Сьогодні зранку там влаштували перший, нижній шар асфальтобетонного покриття. Після завершення повного комплексу робіт дорожники влаштують другий – верхній шар. Обидва шари з покращеного матеріалу – полімерасфальтобетону", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, упродовж 28-29 квітня верхній шар асфальтобетонного покриття влаштують на вулицях Міжнародній і Механізаторів.
На завершальному етапі й роботи на вулицях Раїси Окіпної, Митрополита Андрея Шептицького, Русанівській набережній. А в рамках реконструкції транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського тривають будівельні роботи, зокрема, з прокладання водопровідних мереж і влаштування мереж зовнішнього освітлення.
Як повідомляв УНН 27 квітня, на Лівобережній площі у Києві вночі 28 квітня обмежать рух транспорту.