Капитальный дорожный ремонт продлится на Левобережной площади в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Левобережной площади в столице продолжается капитальный ремонт. Кроме того, на протяжении 28-29 апреля верхний слой асфальтобетонного покрытия устроят на улицах Международной и Механизаторов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"На Левобережной площади в Киеве продолжается капитальный ремонт. Сегодня утром там обустроили первый, нижний слой асфальтобетонного покрытия. После завершения полного комплекса работ дорожники обустроят второй - верхний слой. Оба слоя из улучшенного материала - полимерасфальтобетона", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение 28-29 апреля верхний слой асфальтобетонного покрытия обустроят на улицах Международной и Механизаторов.
На завершающем этапе и работы на улицах Раисы Окипной, Митрополита Андрея Шептицкого, Русановской набережной. В рамках реконструкции транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербакивского продолжаются строительные работы, в частности, прокладка водопроводных сетей и устройство сетей наружного освещения.
Как сообщал УНН 27 апреля, на Левобережной площади в Киеве ночью 28 апреля ограничат движение транспорта.