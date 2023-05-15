Канцлер Шольц: деякі країни бачать подвійні стандарти Заходу щодо росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у своєму виступі у понеділок, що такі впливові країни, як Індія, В'єтнам та Південна Африка, відмовляються критикувати російське вторгнення в Україну, оскільки вважають, що міжнародні принципи не застосовуються однаково. Про це УНН пише посилаючись на агентство Reuters.
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«Коли я розмовляю з лідерами цих країн, багато хто запевняє мене, що вони не ставлять під сумнів основоположні принципи нашого міжнародного порядку. Вони борються із нерівним застосуванням цих принципів», - сказав він.
«Вони очікують представництва на рівних умовах та припинення західних подвійних стандартів».
Що передувало
Посол США у ПАР заявив, що країна надала росії військові постачання. Посол Рубен Брігеті заявив у четвер місцевим ЗМІ, що Вашингтон упевнений, що зброя та боєприпаси були завантажені на російське вантажне судно на військово-морській базі неподалік Кейптауна у грудні минулого року.
У заяві канцелярії президента ПАР йдеться, що «зауваження посла підривають дух співробітництва та партнерства» між двома країнами.
Зберігаючи нейтральну позицію щодо російського вторгнення, Південна Африка провела у лютому спільні військові навчання з росією та Китаєм, викликавши критику всередині країни за демонстрацію проросійської позиції.