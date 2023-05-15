Канцлер Шольц: некоторые страны видят двойные стандарты Запада в отношении россии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в своем выступлении в понедельник, что такие влиятельные страны, как Индия, Вьетнам и Южная Африка, отказываются критиковать российское вторжение в Украину, поскольку считают, что международные принципы не применяются одинаково. Об этом УНН пишет ссылаясь на агентство Reuters.
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«Когда я разговариваю с лидерами этих стран, многие уверяют меня, что они не ставят под сомнение основополагающие принципы нашего международного порядка. Они борются с неравным применением этих принципов», — сказал он.
«Они ожидают представительства на равных условиях и прекращения западных двойных стандартов».
Что предшествовало
Посол США в ЮАР заявил, что страна предоставила россии военные поставки. Посол Рубен Бригети заявил в четверг местным СМИ, что Вашингтон уверен, что оружие и боеприпасы были загружены на российское грузовое судно на военно-морской базе недалеко от Кейптауна в декабре прошлого года.
В заявлении канцелярии президента ЮАР говорится, что «замечания посла подрывают дух сотрудничества и партнерства» между двумя странами.
Сохраняя нейтральную позицию в отношении российского вторжения, Южная Африка провела в феврале совместные военные учения с россией и Китаем, вызвав критику внутри страны за демонстрацию пророссийской позиции.