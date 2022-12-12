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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Канцлер Австрії готовий підтримувати контакт з путіним, якщо це допоможе закінчити війну

Канцлер Австрії готовий підтримувати контакт з путіним, якщо це допоможе закінчити війну

Київ • УНН

 • 675552 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Я готовий підтримувати контакт із президентом росії володимиром путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.

З такою заявою виступив канцлер Австрії Карл Нехаммер в інтерв'ю телеканалу ORF2, передає УНН.

Деталі

Нехаммер нагадав, що після початку вторгнення Росії в Україну, він спілкувався з путіним двічі.

У квітні він приїхав до Москви і став першим лідером країни Євросоюзу, котрий відвідав Росію з початку війни. Тоді російський диктатор вперше особисто спілкувався з австрійським канцлером - вони не зустрічалися та не говорили телефоном з моменту його вступу на посаду.

Вдруге канцлер і путін спілкувалися телефоном наприкінці травня. Вони обговорювали обмін полоненими, експорт через українські порти та гуманітарну ситуацію.

"Австрія — нейтральна країна, має особливий статус у ЄС, і саме з цієї причини мені важливо спробувати відіграти посередницьку роль у переговорах", — зауважив Нехаммер.

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