Канцлер Австрії готовий підтримувати контакт з путіним, якщо це допоможе закінчити війну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Я готовий підтримувати контакт із президентом росії володимиром путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.
З такою заявою виступив канцлер Австрії Карл Нехаммер в інтерв'ю телеканалу ORF2, передає УНН.
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Нехаммер нагадав, що після початку вторгнення Росії в Україну, він спілкувався з путіним двічі.
У квітні він приїхав до Москви і став першим лідером країни Євросоюзу, котрий відвідав Росію з початку війни. Тоді російський диктатор вперше особисто спілкувався з австрійським канцлером - вони не зустрічалися та не говорили телефоном з моменту його вступу на посаду.
Вдруге канцлер і путін спілкувалися телефоном наприкінці травня. Вони обговорювали обмін полоненими, експорт через українські порти та гуманітарну ситуацію.
"Австрія — нейтральна країна, має особливий статус у ЄС, і саме з цієї причини мені важливо спробувати відіграти посередницьку роль у переговорах", — зауважив Нехаммер.