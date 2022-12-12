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Канцлер Австрии готов поддерживать контакт с путиным, если это поможет закончить войну

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Я готов поддерживать контакт с президентом россии владимиром путиным, если это поможет завершить войну в Украине.

С таким заявлением выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF2, передает УНН.

Детали

Нехаммер напомнил, что после начала вторжения россии в Украину, он общался с путиным дважды.

В апреле он приехал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим россию с начала войны. Тогда российский диктатор впервые лично общался с австрийским канцлером – они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность.

Вторично канцлер и пути общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарную ситуацию.

"Австрия — нейтральная страна, имеет особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах", — заметил Нехаммер.

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