Канівцям презентували фільм "Толока" просто неба

Показ відбувся в рамках проекту "Дивись українське", який реалізовується МХП у партнерстві з Благодійним фондом "МХП - Громаді". Кожен бажаючий зміг провести час в колі поціновувачів українського кіно.

За словами Михайла Іллєнка, ідея фільму з’явилася ще у далекому 1967 році, коли його брат знімав фільм "Вечір на Івана Купала", в перерві між дублями він почув слова, які надихнули його на створення майбутнього фільму.

"Він мені сказав, ось дивись - хата, це не просто споруда, це стратегія виживання України, стратегія незнищенності України. І яка би не була біда, чи то блискавка, чи то війна, але згоріла хата. І хата, якщо не на цьому місці, то з’явиться. Люди протягом одного дня піднімають стіни, і це шанс на продовження життя, шанс на виживання – мене ці слова вразили", - сказав режисер Михайло Іллєнко.

Представники МХП наголосили на тому, що для них дуже важливо підтримувати культурний розвиток українців, тому напередодні Дня Незалежності, вирішили влаштувати справжнє свято кінематографу для жителів Канева.

"Кінематограф – наймасовіша форма мистецтва, жителі Канева, не мають доступу до постійного діючого кінотеатру, а для них це важливо. В місті навіть проводиться кінофестиваль, але цього мало, тому такі проекти допомагають виправити ситуацію", - сказав заступник директора з питань виробництва "Миронівської птахофабрики" Сергій Ладохін.

Директор благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай додала, що цей показ – особливий і є великою подією у культурному житті Черкащини.

"Проект покликаний популяризувати українське кіно серед широкої аудиторії. "МХП" разом з благодійним фондом реалізовує не тільки інфраструктурні ініціативи, але і підтримує подібні заходи, які спрямовані на покращення культурного життя цілої громади", - сказала Тетяна Волочай.