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Каневцам презентовали фильм "Толока" под открытым небом

Киев • УНН

 • 16238 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В субботу, 22 августа, в Каневе состоялся показ фильма "Толока" с участием режиссера Михаила Ильенко. Событие прошло на открытой киноконцертной площадке на берегу Днепра, передает корреспондент УНН.

Каневцам презентовали фильм "Толока" под открытым небом

Показ состоялся в рамках проекта "Дивись українське", который реализуется МХП в партнерстве с Благотворительным фондом "МХП - Громаді". Каждый желающий смог провести время в кругу ценителей украинского кино.

По словам Михаила Ильенко, идея фильма появилась еще в далеком 1967 году, когда его брат снимал фильм "Вечер на Ивана Купала", в перерыве между дублями он услышал слова, которые вдохновили его на создание будущего фильма.

"Он мне сказал, вот смотри - дом, это не просто сооружение, это стратегия выживания Украины, стратегия нерушимости Украины. И какая бы ни была беда, или это молния, или это война, но сгорел дом. И дом, если не на этом месте, то появится. Люди в течение одного дня возводят стены, и это шанс на продолжение жизни, шанс на выживание - меня эти слова поразили", - сказал режиссер Михаил Ильенко.

Представители МХП отметили, что для них очень важно поддерживать культурное развитие украинцев, поэтому накануне Дня Независимости, решили устроить настоящий праздник кинематографа для жителей Канева.

"Кинематограф - самая массовая форма искусства, жители Канева, не имеют доступа к постоянному действующему кинотеатру, а для них это важно. В городе также проводится кинофестиваль, но этого мало, поэтому такие проекты помогают исправить ситуацию", - сказал заместитель директора по производству "Мироновской птицефабрики" Сергей Ладохин.

Директор благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай добавила, что этот показ - особый и является большим событием в культурной жизни Черкасской области.

"Проект призван популяризировать украинское кино среди широкой аудитории. "МХП" вместе с благотворительным фондом реализует не только инфраструктурные инициативы, но и поддерживает подобные мероприятия, направленные на улучшение культурной жизни целой общины", - сказала Татьяна Волочай.

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