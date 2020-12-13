Кандидатуру Вітренко на міністра енергетики розкритикували

Конфліктом інтересів експерт називає судовий позов Вітренко до “Нафтогазу” на виплату йому 4 млн доларів премії за успіхи в роботі.

“Хто ж це у нас такий впливовий в енергетиці з’явився, що готовий товариша Вітренко делегувати міністром, а то, дивись, і віце-прем’єром цілим, незважаючи на всі огріхи і вади кандидата? Хоч опудалом, хоч тушкою. Активно тягнуть товариша на верхні поверхи влади, ой активно”, — задається питанням Землянський.

При цьому він звертає увагу, що Вітренко намагається публічно дискредитувати главу “Нафтогазу” Андрія Кобелєва, щоб пояснити власні провали в управлінні компанією.

Нагадаємо, збиток “Нафтагаз” в першому півріччі 2020 року склав 11,5 млрд грн.

Також нагадаємо, мати Юрія Вітренко Наталія — лідер Прогресивної Соціалістичної партії України називає прем’єр-міністра Дениса Шмигаля “нацистом”.