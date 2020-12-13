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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66327 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88320 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 113592 просмотра

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3 марта, 11:09 • 148828 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Кандидатуру Витренко на министра энергетики раскритиковали

Кандидатуру Витренко на министра энергетики раскритиковали

Киев  •  УНН

 • 19809 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Бывший менеджер “Нафтогаза” Юрий Витренко готовится занять должность министра энергетики в условиях конфликта интересов. Об этом в своём Facebook написал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает УНН.

Конфликтом интересов эксперт называет судебные иск Витренко к “Нафтогазу” на выплату ему 4 млн долларов премии за успехи в работе.

“Кто же это у нас такой влиятельный в энергетике появился, что готов товарища Витренко делегировать министром, а то, глядишь, и вице-премьером целым, невзирая на все огрехи и изъяны кандидата? Хоть чучелом, хоть тушкой. Активно тянут товарища на верхние этажи власти, ой активно”, — задается вопросом Землянский.

При этом он обращает внимание, что Витренко пытается публично дискредитировать главу “Нафтогаза” Андрея Кобелева, дабы обьяснить собственные провалы в управлении компанией.

Напомним, убыток “Нафтагаза” в первом полугодии 2020 года составил 11,5 млрд грн.

Также напомним, мать Юрия Витренко Наталия — лидер Прогрессивной Социалистической партии Украины называет премьер-министра Дениса Шмыгаля “нацистом”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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