Кандидатка в мери Києва назвала прості рішення головних проблем киян
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міська влада, маючи в своєму розпорядженні близько 60 млрд грн бюджету щорічно, не здатна очистити вулиці столиці від опалого листя, наслідком чого є потопи під час дощу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила кандидатка в мери Києва Діана Гранцева, коментуючи причину проблем киян, передає УНН.
“Щороку у нас і дощі несподівано відбуваються восени, і сніг несподівано випадає взимку. Комунальні служби, на жаль, до цього не готові”, — іронізує Гранцева.
Проблему потопів в місті потрібно вирішувати комплексно, переконана вона. Для цього необхідно налагодити роботу сервісів ЖКГ.
“Причин, чому забиваються ливнівки, кілька. Одна з них — тому що вчасно не прибираються вулиці. Почалася осінь, починають падати листя з дерев, і коли ці листя вчасно не прибирають — вони потрапляють до зливостоків, які забиваються”, — пояснила вона.
Гранцева також назвала рішення ще однієї проблеми киян — дефіциту інфраструктури.
“У нас є таке поняття, як аварійне житло, яке в принципі вже не придатне для житла. І Мінрегіон вже подав законопроект, який пропонує ці будинки реконструювати. І віддаються, в рамках цього закону, дуже великі повноваження якраз на рівень місцевої влади. І тут вкрай важливо, як будуть проведені тендери. Чи будуть виставлені умови забудовнику, який візьметься за реконструкцію будинку. Щоб забудовник, наприклад, зробив прилеглу до будинку інфраструктуру: школи, садки, дитячі майданчики”, — говорить Гранцева.
Ключове те, що для впровадження подібних заходів не потрібні бюджетні кошти, додала кандидатка в мери.
“Забудовники готові це робити”, — підкреслила вона.
Нагадаємо, в мери столиці балотується 20 кандидатів, серед яких 17 чоловіків і 3 жінки.
Про свою мотивацію брати участь у виборах Гранцева раніше розповіла в інтерв’ю УНН.