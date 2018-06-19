Кандидатів на посади в уряд перевірятимуть на знання англійської чи французької
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Кандидатів на посади державної служби категорії “А” перевірятимуть на знання англійської або французької мови за міжнародними підходами. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає УНН.
За словами Саєнка, вступили в дію зміни до конкурсної процедури на нові посади державної служби.
“Ми врахували всі зауваження, щоб максимально вдосконалити процес. У результаті напрацювали ряд змін, що зроблять конкурсну процедуру більш зручною та об’єктивною”, — зазначив він.
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Зокрема, уточнив міністр Кабміну, було:
— зменшено кількість етапів, не втрачаючи якість оцінювання. Для кандидатів це означає меншу кількість візитів на тестування, що особливо важливо для тих, хто працює або приїжджає до Києва з інших регіонів;
— автоматизували перевірку професійних знань — тепер це тест з 25 питань, що охоплюють не більше 5 нормативно-правових актів;
— зменшили прохідний бал, базуючись на попередній статистиці проходження тестування.
Окрім цього, наголосив він, категорію “А” (вищий корпус державної служби) тепер будуть перевіряти на знання англійської або французької мови за міжнародними підходами (лексико-граматичний тест, аудіювання, читання та вільне висловлення думки).