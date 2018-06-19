Кандидатов на должности в правительство будут проверять на знание английского или французского
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Кандидатов на должности государственной службы категории "А" будут проверять на знание английского или французского языка по международным подходам. Об этом написал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко, передает УНН.
По словам Саенко, вступили в действие изменения в конкурсную процедуру на новые должности государственной службы.
"Мы учли все замечания, чтобы максимально усовершенствовать процесс. В результате наработали ряд изменений, которые сделают конкурсную процедуру более удобной и объективной", - отметил он.
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В частности, уточнил министр Кабмина, было:
- уменьшено количество этапов, не теряя качество оценки. Для кандидатов это означает меньшее количество визитов на тестирование, что особенно важно для тех, кто работает или приезжает в Киев из других регионов;
- автоматизировали проверку профессиональных знаний - теперь это тест из 25 вопросов, охватывающих не более 5 нормативно-правовых актов;
- уменьшили проходной балл, основываясь на предыдущей статистике прохождения тестирования.
Кроме этого, отметил он, категорию "А" (высший корпус государственной службы) теперь будут проверять на знание английского или французского языка по международным подходам (лексико-грамматический тест, аудирование, чтение и свободное выражение мнения).