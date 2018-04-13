Кандидат на посаду Держсекретаря підтримав плани надати Україні летальну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Кандидат на посаду держсекретаря США Майк Помпео заявив, що підтримує плани надати Україні летальну зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на засідання міжнародного комітету Сенату США.
Сенатор від Республіканської партії Роберт Портман запитав, чи підтримує Помпео надання Україні оборонного летального озброєння для захисту.
На дане запитання Помпео відповів ствердно: “Сенаторе, я підтримую”.
Також він заявив, що не визнає анексію Криму і буде боротися за те, щоб у США не визнали її законність.
Як повідомляв УНН, директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що в Сирії кілька тижнів тому загинула “пара сотень” росіян.