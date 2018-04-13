Кандидат на должность госсекретаря поддержал планы предоставить Украине летальною оружие

Сенатор от Республиканской партии Роберт Портман спросил, поддерживает Помпео предоставления Украине оборонного летального вооружение для защиты.

На данный вопрос Помпео ответил утвердительно: “Сенатор, я поддерживаю”.

Также он заявил, что не признает аннексию Крыма и будет бороться за то, чтобы в США не признали ее законность.

Как сообщал УНН, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в Сирии несколько недель назад погибла “пара сотен” русских.