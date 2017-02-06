Канал постачання наркотиків до сумської колонії викрили правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Працівника виправної колонії, який за гроші неодноразово передавав засудженим наркотики, засоби зв’язку та інші заборонені речі, викрили у Шостці на Сумщині правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Співробітники СБУ затримали молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки при черговій спробі незаконної передачі “посилки” засудженим.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманого працівника колонії канабіс, метадон, амфетамін, а також мобільні телефони.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що минулого тижня на Рівненщині затримала молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки, який проносив засудженим наркотики.