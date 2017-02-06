Канал поставки наркотиков в сумскую колонию разоблачили правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Работника исправительной колонии, который за деньги неоднократно передавал осужденным наркотики, средства связи и другие запрещенные вещи, уличили в Шостке в Сумской области правоохранители. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Сотрудники СБУ задержали младшего инспектора отдела надзора и безопасности при очередной попытке незаконной передачи "посылки" осужденным.
Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного работника колонии каннабис, метадон, амфетамин, а также мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, что на прошлой неделе в Ровенской области задержала младшего инспектора отдела надзора и безопасности, который проносил осужденным наркотики.