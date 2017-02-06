Канал поставки наркотиков в сумскую колонию разоблачили правоохранители

Сотрудники СБУ задержали младшего инспектора отдела надзора и безопасности при очередной попытке незаконной передачи "посылки" осужденным.

Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного работника колонии каннабис, метадон, амфетамин, а также мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что на прошлой неделе в Ровенской области задержала младшего инспектора отдела надзора и безопасности, который проносил осужденным наркотики.