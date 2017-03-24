Канал переміщення нелегалів викрили на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Харківщині правоохоронці викрили канал переміщення нелегалів, організований українцями. Про це УНН повідомил у прес-службі ДПСУ.
Так, учора ввечері було затримано кількох громадян України, один з яких був неповнолітній, та громадянина Азербайджану. Їх спинили на відстані 200 метрів від держкордону на напрямку українського н.п. Борисівка та російського Сонцовка.
Під час проведення фільтраційних заходів з’ясувалось, що двоє жителів м. Харків, використовуючи неповнолітнього громадянина України як провідника за винагороду в 50 доларів США, намагались переправити через кордон до Росії громадянина Азербайджану. Українці та іноземець, якому було заборонено в’їзд до РФ, під’їхали до кордону на двох таксі, водії яких також були затримані на місці правопорушення.
Наразі іноземця та організаторів правопорушення притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону України».
За цим фактом Національною поліцією відкрито провадження за ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.
Як повідомляв УНН, Росія тимчасово призупинила пропуск осіб навпроти чернігівського КПВВ.