Канал перемещения нелегалов разоблачили в Харьковской области

Так, вчера вечером были задержаны несколько граждан Украины, один из которых был несовершеннолетний, и гражданин Азербайджана. Их остановили в 200 метрах от госграницы на направлении украинского н.п. Борисовка и российского Сонцовка.

Во время проведения фильтрационных мероприятий выяснилось, что двое жителей г. Харьков, используя несовершеннолетнего гражданина Украины как проводника за вознаграждение в 50 долларов США, пытались переправить через границу в Россию гражданина Азербайджана. Украинцы и иностранец, которому был запрещен въезд в РФ, подъехали к границе на двух такси, водители которых также были задержаны на месте правонарушения.

Сейчас иностранца и организаторов правонарушения привлекли к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы Украины.

По данному факту Национальной полицией открыто производство по ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Как сообщал УНН, Россия временно приостановила пропуск лиц напротив черниговского КПВВ.