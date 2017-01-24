Канал незаконного вивезення лісопродукції викрили на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Одещині правоохоронці викрили канал незаконного вивезення лісової продукції на загальну суму понад 1 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Встановлено, що на станції “Кучурган” регіональної філії “Одеської залізниці” знаходяться 19 залізнодорожних вагонів з лісопродукцією.
В рамках кримінального провадження за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких встановлено, що в даних вагонах знаходиться від 30% продукції ділової деревини — кругляки сосни, яка мала надійти до Румунії як паливна деревина на адресу підприємства нерезидента.
Також встановлено, що керівники приватного підприємства вступили у злочинну змову з посадовими особами лісових господарств України. Ті шляхом зловживання службовим становищем здійснили незаконну вирубку лісу, якій в подальшому намагалися експортувати у залізничному транспорті за митну територію України на підставі товаро-супровідних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості. Це спричинило великі збитки державним інтересам.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучену продукцію. Досудове слідство триває.