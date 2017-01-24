Канал незаконного вывоза лесопродукции разоблачили в Одесской области

Установлено, что на станции "Кучурган" регионального филиала "Одесской железной дороги" находятся 19 железнодорожных вагонов с лесопродукцией.

В рамках уголовного производства по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых установлено, что в данных вагонах находится от 30% продукции деловой древесины - кругляка сосны, которая должна поступить в Румынию как топливная древесина в адрес предприятия нерезидента.

Также установлено, что руководители частного предприятия вступили в преступный сговор с должностными лицами лесных хозяйств Украины. Те путем злоупотребления служебным положением совершили незаконную вырубку леса, который в дальнейшем пытались экспортировать на железнодорожном транспорте за таможенную территорию Украины на основании товарно-сопроводительных документов, в которые были внесены заведомо ложные сведения. Это нанесло большие убытки государственным интересам.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятую продукция. Досудебное следствие продолжается.