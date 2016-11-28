Канал контрабанди заборонених стероїдів викрили на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Канал контрабанди заборонених анаболічних стероїдів ліквідували правоохоронці на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Співробітники спецслужби викрили групу ділків, які контрабандою доставляли в Україну заборонені до обігу сильнодіючі речовини. Частину стероїдів вони продавали, а частину – переправляли до Молдови та Російської Федерації, використовуючи для цього посередників та кур’єрів.
Під час обшуків, проведених в автомобілях, офісах та за місцями проживання зловмисників, оперативники вилучили заборонені препарати, комп’ютерну техніку, підроблені паспорти, пакувальні матеріали, засоби зв’язку та документацію з доказами протиправної діяльності.
За цінами "чорного ринку" вартість вилучених анаболіків становить близько одного мільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.201 (контрабанда) КК України.
Тривають слідчі дії.