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Канал контрабанди заборонених стероїдів викрили на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Канал контрабанди заборонених анаболічних стероїдів ліквідували правоохоронці на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Канал контрабанди заборонених стероїдів викрили на Дніпропетровщині

Співробітники спецслужби викрили групу ділків, які контрабандою доставляли в Україну заборонені до обігу сильнодіючі речовини. Частину стероїдів вони продавали, а частину – переправляли до Молдови та Російської Федерації, використовуючи для цього посередників та кур’єрів.

Під час обшуків, проведених в автомобілях, офісах та за місцями проживання зловмисників, оперативники вилучили заборонені препарати, комп’ютерну техніку, підроблені паспорти, пакувальні матеріали, засоби зв’язку та документацію з доказами протиправної діяльності.

За цінами "чорного ринку" вартість вилучених анаболіків становить близько одного мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.201 (контрабанда) КК України.

Тривають слідчі дії.

 

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