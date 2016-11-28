Канал контрабанды запрещенных стероидов разоблачили в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Канал контрабанды запрещенных анаболических стероидов ликвидировали правоохранители в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Сотрудники спецслужбы разоблачили группу дельцов, которые контрабандой доставляли в Украину запрещенные к обращению сильнодействующие вещества. Часть стероидов они продавали, а часть - переправляли в Молдову и Российскую Федерацию, используя для этого посредников и курьеров.
Во время обысков, проведенных в автомобилях, офисах и по месту жительства злоумышленников, оперативники изъяли запрещенные препараты, компьютерную технику, поддельные паспорта, упаковочные материалы, средства связи и документацию с доказательствами противоправной деятельности.
По ценам "черного рынка" стоимость изъятых анаболиков составляет около одного миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.201 (контрабанда) УК Украины.
Продолжаются следственные действия.