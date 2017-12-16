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Канадський мільярдер помер за підозрілих обставин

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Канадського мільярдера Баррі Шермана і його дружину Хані знайшли мертвими у їхньому будинку в Торонто. Поліція вказує на підозрілі обставини їх смерті, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

За повідомленнями місцевої преси, тіла чоловіка та жінки знайшов агент з нерухомості у підвалі їхнього власного будинку, виставленого на продаж.

Б.Шерман був засновником і головою найбільшої в Канаді фармацевтичної корпорації Apotex, яка торгує дженериками по всьому світу. Він був відомим філантропом і одним з найбагатших людей в Канаді.

В офіційній заяві поліція повідомляє, що ознак злому в будинку не виявили. Місцева преса також пише, що ніяких підозрюваних у слідства поки немає. Слідчі встановлюють, чи причетний хтось сторонній до смерті подружжя Шерманів.

Поліція поки офіційно не підтвердила особи загиблих. Однак друзі подружжя і багато чиновників вже публічно відреагували на цю новину. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також висловив свої співчуття у Twitter: "Ми з Софі глибоко засмучені раптовою смертю Баррі і Хані Шерман".

У поліції заявили, що обставини смерті подружжя виглядають підозріло, триває розслідування.

Нагадаємо, у Канаді розбився гелікоптер, чотири людини загинули.

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