Канадський мільярдер помер за підозрілих обставин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Канадського мільярдера Баррі Шермана і його дружину Хані знайшли мертвими у їхньому будинку в Торонто. Поліція вказує на підозрілі обставини їх смерті, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
За повідомленнями місцевої преси, тіла чоловіка та жінки знайшов агент з нерухомості у підвалі їхнього власного будинку, виставленого на продаж.
Б.Шерман був засновником і головою найбільшої в Канаді фармацевтичної корпорації Apotex, яка торгує дженериками по всьому світу. Він був відомим філантропом і одним з найбагатших людей в Канаді.
В офіційній заяві поліція повідомляє, що ознак злому в будинку не виявили. Місцева преса також пише, що ніяких підозрюваних у слідства поки немає. Слідчі встановлюють, чи причетний хтось сторонній до смерті подружжя Шерманів.
Поліція поки офіційно не підтвердила особи загиблих. Однак друзі подружжя і багато чиновників вже публічно відреагували на цю новину. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також висловив свої співчуття у Twitter: "Ми з Софі глибоко засмучені раптовою смертю Баррі і Хані Шерман".
У поліції заявили, що обставини смерті подружжя виглядають підозріло, триває розслідування.
Нагадаємо, у Канаді розбився гелікоптер, чотири людини загинули.