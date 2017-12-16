Канадский миллиардер умер при подозрительных обстоятельствах

По сообщениям местной прессы, тела мужчины и женщины нашел агент по недвижимости в подвале их собственного дома, выставленного на продажу.

Б.Шерман был основателем и главой крупнейшей в Канаде фармацевтической корпорации Apotex, которая торгует дженериками по всему миру. Он был известным филантропом и одним из самых богатых людей в Канаде.

В официальном заявлении полиция сообщает, что признаков взлома в доме не обнаружили. Местная пресса также пишет, что никаких подозреваемых у следствия пока нет. Следователи устанавливают, причастен ли кто-то посторонний к смерти супругов Шерманов.

Полиция пока официально не подтвердила личности погибших. Однако друзья супругов и многие чиновники уже публично отреагировали на эту новость. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразил свои соболезнования в Twitter: "Мы с Софи глубоко опечалены внезапной смертью Барри и Хани Шерман".

В полиции заявили, что обстоятельства смерти супругов выглядят подозрительно, ведется расследование.

Напомним, в Канаде разбился вертолет, четыре человека погибли.