Канадський ковзаняр з олімпійським рекордом тріумфував на Іграх у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На найдовшій дистанції з ковзанярського спорту у чоловіків визначились призери Олімпійських зимових ігор у Пхьончхані, передає кореспондент УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.
Рівних на дистанції 10 тис. м не було канадцю Тед-Яну Блумену, який встановив олімпійський рекорд – 12:39,77 хв. Попереднім володарем рекорду в цій олімпійській програмі був нідерландець Йорріт Бергсм, який цього річ виборов "срібло" – 12:41,98. Третє місце на подіумі завоював представник Італії Нікола Тумолеро +14,55 с.
Примітно, що чотирикратний олімпійський чемпіон нідерландець Свен Крамер фінішував лише шостим.
Нагадаємо, для 31-річного канадця Блумена ця медаль стала другою на Іграх у Південній Кореї ("срібло" на 5000 м).