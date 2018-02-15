Канадский конькобежец с олимпийским рекордом победил на Играх в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На длинной дистанции по конькобежному спорту у мужчин определились призеры Олимпийских зимних игр в Пхенчхане, передает корреспондент УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.
Равных на дистанции 10 тыс. м не было канадцу Тед-Яну Блумен, который установил олимпийский рекорд - 12:39,77 мин. Предыдущий рекорд в этой олимпийской программе принадлежал голландцу Йорриту Бергсму, который в этом году завоевал "серебро" - 12:41,98. Третье место на подиуме завоевал представитель Италии Никола Тумолеро +14,55 с.
Примечательно, что четырехкратный олимпийский чемпион голландец Свен Крамер финишировал только шестым.
Напомним, для 31-летнего канадца Блумена эта медаль стала второй на Играх в Южной Корее ("серебро" на 5000 м).