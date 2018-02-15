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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65617 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80332 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83049 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108119 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100645 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104697 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111658 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117100 просмотра

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Канадский конькобежец с олимпийским рекордом победил на Играх в Пхенчхане

Канадский конькобежец с олимпийским рекордом победил на Играх в Пхенчхане

Киев  •  УНН

 • 15316 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. На длинной дистанции по конькобежному спорту у мужчин определились призеры Олимпийских зимних игр в Пхенчхане, передает корреспондент УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.

Равных на дистанции 10 тыс. м не было канадцу Тед-Яну Блумен, который установил олимпийский рекорд - 12:39,77 мин. Предыдущий рекорд в этой олимпийской программе принадлежал голландцу Йорриту Бергсму, который в этом году завоевал "серебро" - 12:41,98. Третье место на подиуме завоевал представитель Италии Никола Тумолеро +14,55 с.

Примечательно, что четырехкратный олимпийский чемпион голландец Свен Крамер финишировал только шестым.

Напомним, для 31-летнего канадца Блумена эта медаль стала второй на Играх в Южной Корее ("серебро" на 5000 м).

Украинские Национальные Новости

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