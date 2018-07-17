Канадець мріяв про виграш в лотерею 20 років і нарешті зірвав куш
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Житель провінції Північне Онтаріо (Канада) виграв 1 млн дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на місцеве видання Northern Ontario.
Ім'я щасливчика - Скотт Ріенгетт. Він йшов до омріяного виграшу майже 20 років.
"Виграні гроші ми витратимо на ремонт в будинку, на оплату навчання наших дітей. Також, ми мріємо провести свою відпустку на Ямайці", - розповів переможець.
Скотт за професією шахтар. У нього велика родина - дружина і четверо дітей.
Нагадаємо, в неділю 15 липня 2018 року в Україні з'явився новий мільйонер. Щасливчик придбав лотерейний білет "Лото-Забава" в Інтернеті і після розіграшу лотереї став багатшим на 1 млн грн.