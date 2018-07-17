Канадец мечтал о выигрыше в лотерею 20 лет и наконец сорвал куш
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Житель провинции Северное Онтарио (Канада) выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на местное издание Northern Ontario.
Имя счастливчика — Скотт Риенгетт. Он шел к желанному выигрышу почти 20 лет.
“Выигранные деньги мы потратим на ремонт в доме, на оплату обучения наших детей. Также, мы мечтаем провести свой отпуск на Ямайке”, — рассказал победитель.
Скотт по профессии шахтер. У него большая семья — жена и четверо детей.
Напомним, в воскресенье 15 июля 2018 года в Украине появился новый миллионер. Счастливчик приобрёл лотерейный билет “Лото-Забава” в Интернете и после розыгрыша лотереи стал богаче на 1 млн грн.