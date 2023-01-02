Канада заборонила більшості іноземців купувати будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Канаді набула чинності заборона купівлі іноземцями житлової нерухомості з метою зробити більше будинків доступними для місцевих жителів, які зіткнулися з житловою кризою. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
Деталі
Деякі винятки в законі дозволяють особам, таким як біженці та постійні жителі, які не є громадянами, купувати будинки.
Наприкінці грудня Оттава також уточнила, що заборона поширюватиметься лише на міське житло, а не на рекреаційну нерухомість, таку як дачі.
Тимчасовий дворічний захід був запропонований прем'єр-міністром Джастіном Трюдо під час виборчої кампанії 2021 року, коли зростання цін зробило володіння житлом недоступним для багатьох канадців.
"Бажаність канадських будинків приваблює спекулянтів, багатих корпорацій та іноземних інвесторів", - заявила тоді його Ліберальна партія у своїх передвиборчих планах.
Після перемоги на виборах 2021 року ліберали запровадили Закон про заборону купівлі житлової нерухомості не канадцями.
Великі ринки, такі як Ванкувер і Торонто, також запровадили податки для нерезидентів.
Доповнення
За даними Канадської асоціації нерухомості, середні ціни на житло впали з піку в більш ніж 800 000 канадських доларів (590 000 доларів США) на початку 2022 року до 630 000 канадських доларів (465 000 доларів США) минулого місяця.
Багато експертів також кажуть, що заборона для іноземних покупців, на частку яких, за даними національного статистичного агентства, припадає менше п'яти відсотків домоволодінь у Канаді, не матиме бажаного ефекту щодо підвищення доступності житла.
Швидше, вони вказують на необхідність збільшення житлового будівництва для задоволення попиту.
Канадська іпотечна та житлова корпорація - національне житлове агентство - заявила в червневому звіті, що до 2030 року потрібно близько 19 мільйонів одиниць житла.
Це означає, що для задоволення цього попиту необхідно побудувати 5,8 мільйона нових будинків, або на 3,5 мільйона більше, ніж очікується.