Канада запретила большинству иностранцев покупать дома

Детали

Некоторые исключения в законе позволяют лицам, таким как беженцы и постоянные жители, не являющиеся гражданами, покупать дома.

В конце декабря Оттава также уточнила, что запрет будет распространяться только на городское жилье, а не на рекреационную недвижимость, такую как дачи.

Временное двухлетнее мероприятие было предложено премьер-министром Джастином Трюдо во время избирательной кампании 2021 года, когда рост цен сделал владение жильем недоступным для многих канадцев.

"Желание канадских домов привлекает спекулянтов, богатых корпораций и иностранных инвесторов", - заявила тогда его Либеральная партия в своих предвыборных планах.

После победы на выборах 2021 года либералы ввели Закон о запрете покупки жилой недвижимости не канадцами.

Большие рынки, такие как Ванкувер и Торонто также ввели налоги для нерезидентов.

Дополнение

По данным Канадской ассоциации недвижимости, средние цены на жилье упали с пика в более чем 800 000 канадских долларов (590 000 долларов США) в начале 2022 года до 630 000 канадских долларов (465 000 долларов США) в прошлом месяце.

Многие эксперты также говорят, что запрет для иностранных покупателей, на долю которых, по данным национального статистического агентства, приходится менее пяти процентов домовладений в Канаде, не будет иметь желаемого эффекта для повышения доступности жилья.

Скорее, они указывают на необходимость увеличения жилищного строительства для удовлетворения спроса.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация – национальное жилищное агентство – заявила в июньском отчете, что к 2030 году требуется около 19 миллионов единиц жилья.

Это означает, что для удовлетворения этого спроса необходимо построить 5,8 миллионов новых домов, или на 3,5 миллионов больше, чем ожидается.