Канада вже евакуювала майже 1000 афганців

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Високопоставлені чиновники в уряді Канади повідомили, що на сьогодні евакуйовано майже 1000 громадян Афганістану, яким загрожувала розправа за свою роботу з Канадою та союзними країнами. Майже 800 афганців прибули до Канади за новою спеціальною імміграційною програмою. Влада Канади отримала близько 6000 запитів, майже половина з яких були оброблені та схвалені.

Нещодавно Канада пообіцяла прийняти 20 000 афганських біженців у рамках цієї програми. Чиновники додали, що зараз в аеропорту Кабула та за його межами надзвичайно небезпечно. До слова, Канада відновила польоти до Кабула 19 серпня, надіславши два військових літаки, вперше після захоплення Кабула талібами.

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Нагадаємо

Більше 60 країн опублікували спільну заяву, в якій сказано, що афганцям та іноземним громадянам, які хочуть виїхати з Афганістану, потрібно дозволити виїзд, і додав, що аеропорти та прикордонні переходи повинні залишатися відкритими.