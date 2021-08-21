Канада уже эвакуировала почти 1000 афганцев

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 5681 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 32638 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 64098 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 139388 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 158037 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126174 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121812 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 160528 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124972 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 170205 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 79633 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 67585 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 74906 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 90219 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 35425 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 158031 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 160523 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 318768 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 285501 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 270001 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 6512 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 139380 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 128834 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 170202 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 125421 просмотра
Актуальное
Канада уже эвакуировала почти 1000 афганцев

Канада уже эвакуировала почти 1000 афганцев

Киев  •  УНН

 • 17671 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Канада эвакуировала около 1000 афганцев из страны, сотрудничавших с военными Канады и союзниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Высокопоставленные чиновники в правительстве Канады сообщили, что сегодня эвакуированы почти 1000 граждан Афганистана, которым угрожала расправа за свою работу с Канадой и союзными странами. Почти 800 афганцев прибыли в Канаду по новой специальной иммиграционной программе. Власти Канады получила около 6000 запросов, почти половина из которых были обработаны и одобрены.

Недавно Канада пообещала принять 20000 афганских беженцев в рамках этой программы. Чиновники добавили, что сейчас в аэропорту Кабула и за его пределами чрезвычайно опасно. К слову, Канада возобновила полеты в Кабул 19 августа, направив два военных самолета, впервые после захвата Кабула талибами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международные авиакомпании облетают Афганистан: какие перевозчики прекратили полеты

Напомним

Более 60 стран опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что афганцам и иностранным гражданам, которые хотят выехать из Афганистана, нужно разрешить выезд, и добавил, что аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы