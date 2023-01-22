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Канада виплатить жертвам жорстокого поводження з корінними народами понад 2 мільярди доларів

Київ • УНН

 • 1139514 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Канада виплатить сотням громад корінних народів понад 2 мільярди доларів як компенсацію за майже сторіччя жорстокого поводження з дітьми в школах-інтернатах, передає AFP, інформує УНН.

Канада виплатить жертвам жорстокого поводження з корінними народами понад 2 мільярди доларів

Деталі

Врегулювання у розмірі 2,8 млрд канадських доларів (2,1 млрд доларів США), що є результатом групового позову 325 груп корінних народів, буде передано до некомерційного фонду, незалежного від уряду.

Згідно з пресрелізом, він використовуватиметься для «відродження освіти, культури та мови корінних народів, щоб допомогти тим, хто вижив у зціленні та возз'єднанні зі своєю спадщиною».

«Канаді знадобилося дуже багато часу, щоб визнати свою історію, визнати геноцид, який вона зробила, і визнати колективну шкоду, заподіяну нашим народам школами-інтернатами», - сказав Гаррі Фещук, лідер корінних народів, який є одним із позивачів у справі.

«Настав час, щоб Канада не лише визнала цю шкоду, а й допомогла усунути її, пішовши нам на зустріч. Це врегулювання - добрий перший крок», - вказав він у заяві.

Точні умови виплати буде визначено федеральним судом 27 лютого.

Контекст

З кінця 1800-х до 1990-х років уряд Канади відправив близько 150 000 дітей до 139 шкіл-інтернатів, які в основному перебувають у віданні католицької церкви, де вони були відрізані від своїх сімей, мови та культури.

Багато з них зазнали фізичного та сексуального насильства, і вважається, що тисячі померли від хвороб, недоїдання чи зневаги.

Виявлення сотень безіменних могил на місці колишніх шкіл за останні два роки знову привернула увагу до спадщини цих установ.

Було виявлено понад 1300 могил, останню з яких було виявлено раніше цього місяця.

У Лебрі, Саскачеван, підземний радар виявив майже «2000 цікавих місць», які необхідно ретельно дослідити, повідомило співтовариство Star Blanket Cree.

Фрагмент щелепи дитини віком близько 125 років вже був виявлений на території колишньої школи-інтернату в громаді на заході Канади. Місця для пошуків були обрані поруч із католицькою школою-інтернатом, яка працювала до 1998 року, за порадою колишніх учнів.

Минулого року Папа Франциск відвідав Канаду з покаянною поїздкою, щоб вибачитися за «зло», скоєне в школах.

Національна комісія Канади з розслідування у 2015 році назвала систему шкіл-інтернатів «культурним геноцидом».

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