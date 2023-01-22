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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Канада выплатит жертвам жестокого обращения с коренными народами более 2 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 1139514 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Канада выплатит сотням общин коренных народов более 2 миллиардов долларов в качестве компенсации за почти столетие жестокого обращения с детьми в школах-интернатах, передает AFP, информирует УНН.

Канада выплатит жертвам жестокого обращения с коренными народами более 2 миллиардов долларов

Детали

Урегулирование в размере 2,8 млрд канадских долларов (2,1 млрд долларов США), являющееся результатом группового иска 325 групп коренных народов, будет передано в некоммерческий фонд, независимый от правительства.

Согласно пресс-релизу, он будет использоваться для «возрождения образования, культуры и языка коренных народов, чтобы помочь выжившим исцелиться и воссоединиться со своим наследием».

«Канаде потребовалось очень много времени, чтобы признать свою историю, признать геноцид, который она совершила, и признать коллективный ущерб, причиненный нашим народам школами-интернатами», - сказал Гарри Фещук, лидер коренных народов, который является одним из истцов в деле.

«Пришло время, чтобы Канада не только признала этот ущерб, но и помогла устранить его, пойдя нам на встречу. Это урегулирование - хороший первый шаг», - указал он в заявлении.

Точные условия выплаты будут определены федеральным судом 27 февраля.

Контекст

С конца 1800-х до 1990-х годов правительство Канады отправило около 150 000 детей в 139 школ-интернатов, которые в основном находятся в ведении католической церкви, где они были отрезаны от своих семей, языка и культуры.

Многие из них подверглись физическому и сексуальному насилию, и считается, что тысячи умерли от болезней, недоедания или пренебрежения.

Обнаружение сотен безымянных могил на месте бывших школ за последние два года вновь привлекло внимание к наследию этих учреждений.

Было обнаружено более 1300 могил, последняя из которых была обнаружена ранее в этом месяце.

В Лебри, Саскачеван, подземный радар обнаружил почти «2000 интересных мест», которые необходимо тщательно исследовать, сообщило сообщество Star Blanket Cree.

Фрагмент челюсти ребенка возрастом около 125 лет уже был обнаружен на территории бывшей школы-интерната в общине на западе Канады. Места для поисков были выбраны рядом с католической школой-интернатом, которая работала до 1998 года, по совету бывших учеников.

В прошлом году Папа Франциск посетил Канаду с покаянной поездкой, чтобы извиниться за «зло», совершенное в школах.

Национальная комиссия Канады по расследованию в 2015 году назвала систему школ-интернатов «культурным геноцидом».

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