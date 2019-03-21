Канада виділить понад 100 млн дол. на військову допомогу Україні

"З 2015 року ЗС Канади за підтримки МЗС проводять навчання і допомагають нарощувати потенціал Збройних сил України за допомогою операції UNIFIER, підтримуючи Україну в її зусиллях з підтримки свого суверенітету і безпеки. Уряд (Канади - ред.) як і раніше повністю прихильний наданню цієї допомоги Україні. З цією метою у бюджеті на 2019 рік підтверджується план уряду інвестувати до 105,6 млн дол. США протягом трьох років, починаючи з 2019-2020 років, з метою продовжити операцію UNIFIER", - йдеться у документі.

Як зазначається, це включає в себе 99,6 млн дол. США протягом трьох років у вигляді додаткового фінансування військової допомоги Канади і до 6 млн дол. США для підтримки більш широких зусиль з реформування сектора оборони і безпеки в Україні, виділених МЗС Канади з існуючих ресурсів фонду міжнародної допомоги.

Ці зусилля доповнюють участь Канади у заходах НАТО із забезпечення і стримування у Центральній і Східній Європі у межах операції REASSURANCE, яка була продовжена у липні 2018 року на суму 514 млн дол. США протягом чотирьох років, вказано у документі.

Нагадаємо, Україна та Канада обговорили низку потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки.