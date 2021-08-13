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Канада виділить близько 25 млн дол. на підтримку проектів в Україні

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Уряд Канади протягом п’яти років збирається спрямувати на підтримку низки проектів в Україні суму, еквівалентну близько 25 мільйонам доларів США. Про це йдеться у заяві канадського уряду за підсумками віртуального візиту міністра міжнародного розвитку Канади Каріни Гулд до України, передає УНН.

Цитата:

"Під час зустрічі міністр оголосила про виділення 30 мільйонів доларів (близько 23,9 млн дол. США - ред.) на 5 років для підтримки інклюзивного урядування в Україні", - сказано у заяві.

Деталі

Зазначається, що було розпочато пошук проектів, які "поліпшать демократичне, інклюзивне і гендерно рівне урядування в Україні".

Гулд також оголосила про виділення 1,9 мільйона доларів (близько 1,5 млн дол. США) на розширення можливостей українського уряду щодо підтримки соціально-економічного благополуччя жінок-ветеранів збройних сил.

"Ці інвестиції підтверджують непохитну прихильність Канади забезпеченню майбутнього України як демократичної, заснованого на правилах держави і підтримують її мету більшої євроатлантичної інтеграції", - йдеться у заяві.

Доповнення

З січня 2014 року Канада є одним з провідних двосторонніх партнерів України з надання допомоги в цілях розвитку і надала понад 250 мільйонів канадських доларів (близько 200 млн дол. США) на фінансування допомоги з метою розвитку для просування демократії, верховенства права, гендерної рівності та сталого економічного зростання.

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