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Канада выделит около 25 млн долл. на поддержку проектов в Украине

Канада выделит около 25 млн долл. на поддержку проектов в Украине

Киев  •  УНН

 • 24883 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Правительство Канады в течение пяти лет собирается направить на поддержку ряда проектов в Украине сумму, эквивалентную около 25 миллионам долларов США. Об этом говорится в заявлении канадского правительства по итогам виртуального визита министра международного развития Канады Карины Гулд в Украину, передает УНН.

Цитата:

"Во время встречи министр объявила о выделении 30 млн долларов (около 23,9 млн долл. США - ред.) на 5 лет для поддержки инклюзивного управления в Украине", - сказано в заявлении.

Детали

Отмечается, что было начато поиск проектов, которые "улучшат демократическое, инклюзивное и гендерно равное управление в Украине".

Гулд также объявила о выделении 1,9 миллиона долларов (около 1,5 млн долл. США) на расширение возможностей украинского правительства по поддержке социально-экономического благополучия женщин-ветеранов вооруженных сил.

"Эти инвестиции подтверждают непоколебимую приверженность Канады обеспечению будущего Украины как демократического, основанного на правилах государства и поддерживают его цель большей евроатлантической интеграции", - говорится в заявлении.

Дополнение

С января 2014 года Канада является одним из ведущих двусторонних партнеров Украины по оказанию помощи в целях развития и предоставила более 250 млн канадских долларов (около 200 млн долл. США) на финансирование помощи в целях развития для продвижения демократии, верховенства права, гендерного равенства и устойчивого экономического роста.

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