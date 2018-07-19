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Канада спрямує 30 млн доларів на розвиток українського бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Канада запустить новий проект на суму 30 млн доларів для розвитку бізнесу в Україні. Про це сказала міністр з питань міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо під час брифінгу за результатами зустрічі з міністром економічного розвитку України Степаном Кубівим, передає УНН з посиланням на МЕРТ.

“Канада започатковує нову програму фінансової підтримки інноваційних проектів спрямованих на покращення економічних можливостей жінок та найбільш вразливих верств населення для подолання гендерної та соціально-економічної нерівності у тому числі через створення для них сприятливих умов для підприємницької діяльності в Україні. Загальний фонд програми становитиме 30 млн доларів”, — повідомила Бібо.

Як додав Кубів, наразі Канада реалізовує 11 проектів міжнародної технічної допомоги Україні, загальний бюджет яких складає 137,5 млн канадських доларів (116,8 млн доларів США).

Нагадаємо, ЄБРР надасть нове фінансування у розмірі 5,7 млн євро в рамках програми фінансування енергоефективності в житловому секторі (UREEFF) для програми підтримки таких інвестицій (IQ energy).

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