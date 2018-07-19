Канада направит 30 млн долларов на развитие украинского бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Канада запустит новый проект на сумму 30 млн долларов для развития бизнеса в Украине. Об этом сказала министр по вопросам международного развития Канады Мари-Клод Бибо во время брифинга по результатам встречи с министром экономического развития Украины Степаном Кубивым, передает УНН со ссылкой на МЭРТ.
"Канада начинает новую программу финансовой поддержки инновационных проектов, направленных на улучшение экономических возможностей женщин и наиболее уязвимых слоев населения для преодоления гендерного и социально-экономического неравенства в том числе через создание для них благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Украине. Общий фонд программы составит 30 млн долларов", - сообщила Бибо.
Как добавил Кубив, сейчас Канада реализует 11 проектов международной технической помощи Украине, общий бюджет которых составляет 137,5 млн канадских долларов (116,8 млн долларов США).
Напомним, ЕБРР предоставит новое финансирование в размере 5,7 млн евро в рамках программы финансирования энергоэффективности в жилом секторе (UREEFF) для программы поддержки таких инвестиций (IQ energy).