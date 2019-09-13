Канада прийме матч легенд українського футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. В Торонто збірна України серед ветеранів проведе товариський матч проти збірної українців Канади. Про це інформує УАФ, передає УНН.
Гра відбудеться 15 вересня в рамках турне легенд вітчизняного футболу, спрямованого на підтримку військових та об’єднання українців в усьому світі.
Головний тренер збірної України Анатолій Дем’яненко запросив на гру в Торонто наступних футболістів: Мирона Маркевича, Олега Собуцького, Сергія Нагорняка, Едуарда Цихмейструка, Юрія Максимова, Руслана Ротаня, Віталія Реву, В’ячеслава Свідерського, Олега Шелаєва, Віталія Самойлова, Богдана Шершуна, Миколу Іщенка, Віталія Мандзюка, Олексія Бєліка та Віктора Уляницького.
Сказано, що суперники також збирають вельми представницький склад. До нього включені найкращі гравці чотирьох українських команд, які виступають у різних лігах Торонто.
Всесвітнє турне збірної України серед ветеранів триває вже четвертий рік. Раніше зірки проводили матчі та зустрічалися з діаспорою у США та Канаді, Грузії та Франції, Іспанії та Угорщині, Бразилії та Аргентині. Грала збірна ветеранів і в Канаді, провівши у 2017 році два матчі та в обох відсвяткувала перемогу: над збірною ветеранів Канади — 3:2 (у нашої команди відзначилися В’ячеслав Шевчук, Сергій Назаренко та Сергій Нагорняк) та збірною українців Канади — 1:0 (Олег Собуцький).