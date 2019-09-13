Канада примет матч легенд украинского футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Торонто сборная Украины среди ветеранов проведет товарищеский матч против сборной украинцев Канады. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Игра состоится 15 сентября в рамках турне легенд отечественного футбола, направленного на поддержку военных и объединения украинцев во всем мире.
Главный тренер сборной Украины Анатолий Демьяненко пригласил на игру в Торонто следующих футболистов: Мирона Маркевича, Олега Собуцкого, Сергея Нагорняка, Эдуарда Цихмейструка, Юрия Максимова, Руслана Ротаня, Виталия Реву, Вячеслава Свидерского, Олега Шелаева, Виталия Самойлова, Богдана Шершуна , Николая Ищенко, Виталия Мандзюка, Алексея Белика и Виктора Уляницкого.
Сказано, что соперники также собирают весьма представительный состав. В него включены лучшие игроки четырех украинских команд, выступающих в различных лигах Торонто.
Всемирное турне сборной Украины среди ветеранов продолжается уже четвертый год. Ранее звезды проводили матчи и встречались с диаспорой в США и Канаде, Грузии и Франции, Испании и Венгрии, Бразилии и Аргентине. Играла сборная ветеранов и в Канаде, проведя в 2017 году два матча и в обоих отпраздновала победу: над сборной ветеранов Канады - 3:2 (у нашей команды отличились Вячеслав Шевчук, Сергей Назаренко и Сергей Нагорняк) и сборной украинцев Канады - 1:0 (Олег Собуцкий).