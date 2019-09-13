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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 89643 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115175 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106923 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113519 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121182 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148959 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149141 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
Канада примет матч легенд украинского футбола

Канада примет матч легенд украинского футбола

Киев  •  УНН

 • 12707 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Торонто сборная Украины среди ветеранов проведет товарищеский матч против сборной украинцев Канады. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

Игра состоится 15 сентября в рамках турне легенд отечественного футбола, направленного на поддержку военных и объединения украинцев во всем мире.

Главный тренер сборной Украины Анатолий Демьяненко пригласил на игру в Торонто следующих футболистов: Мирона Маркевича, Олега Собуцкого, Сергея Нагорняка, Эдуарда Цихмейструка, Юрия Максимова, Руслана Ротаня, Виталия Реву, Вячеслава Свидерского, Олега Шелаева, Виталия Самойлова, Богдана Шершуна , Николая Ищенко, Виталия Мандзюка, Алексея Белика и Виктора Уляницкого.

Сказано, что соперники также собирают весьма представительный состав. В него включены лучшие игроки четырех украинских команд, выступающих в различных лигах Торонто.

Всемирное турне сборной Украины среди ветеранов продолжается уже четвертый год. Ранее звезды проводили матчи и встречались с диаспорой в США и Канаде, Грузии и Франции, Испании и Венгрии, Бразилии и Аргентине. Играла сборная ветеранов и в Канаде, проведя в 2017 году два матча и в обоих отпраздновала победу: над сборной ветеранов Канады - 3:2 (у нашей команды отличились Вячеслав Шевчук, Сергей Назаренко и Сергей Нагорняк) и сборной украинцев Канады - 1:0 (Олег Собуцкий).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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