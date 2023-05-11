Канада представила новий дизайн паспорта з додатковими функціями безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Канада представила новий дизайн паспортів з розширеними функціями безпеки, включаючи нову серію, присвячену Його величності королю Чарльзу III, в рамках регулярного оновлення, передає УНН.
Деталі
У новому паспорті буде зображено герб, який зробить Канаду однією з перших країн Співдружності, яка запровадить серію проїзних документів, у яких згадується король Чарльз III, повідомляє Управління Імміграцією, біженців та громадянство Канади (IRCC). На ньому буде зображено герб королеви, оскільки паспорт було створено до того, як король затвердив нову версію.
Нові функції включають особисту інформацію, вигравірувану за допомогою лазера, а не надруковану чорнилом на сторінці даних з полікарбонату, дизайн, який має сильні компоненти для захисту від шахрайства.
Він також буде включати Kinegram поверх основної фотографії, індивідуальне прозоре вікно з додатковим зображенням власника паспорта, змінне лазерне зображення та функцію термочутливих чорнил, повідомляє IRCC.
Новий паспорт Канади почне видаватися наприкінці літа, і дозволить громадянам продовжувати свій проїзний документ онлайн.
Нова обкладинка матиме контури кленового листа, а на сторінках віз будуть представлені сезонні малюнки, які змінюються в ультрафіолетовому світлі.
Доповнення
Канадський паспорт займає четверте місце у світі за показником мобільності згідно з Passport Index, поряд з сімома іншими країнами, включаючи США, Австралію та Японію. Він займає 26-е місце у світі за своїми візовими характеристиками, які дозволяють власникам паспортів безвізовий в'їзд до 115 країн, при цьому 51 країна дозволяє візу після прибуття.
Об'єднані Арабські Емірати є паспортом із найвищим рейтингом у світі.